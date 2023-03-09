ЛКРТВ провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС. В ходе мониторинга также было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов.

Поэтому ЛКРТВ приняла решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи общего пользования не позднее чем за 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения отменить возможность доступа к указанным IP-адресам, которые используются для доступа к телеканалам, на которые распространяются санкции, утвержденные Советом ЕС.

Нарушения международных санкций влекут за собой административную и уголовную ответственность.

В сообщении напоминают, что после начала войны в Украине, Совет ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и ее стран-членов ввел санкции против российских пропагандистских телеканалов "RT" ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР" / "РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ / НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".