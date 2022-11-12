В Литве будет тепло, но мрачно и серо

Небо заволокут густые и серые облака. Будет серо и мрачно, но особых осадков не ожидается. Местами усилится ветер. Воздух прогреется до 11–15 градусов тепла.
В ночь на воскресенье над страной пройдет вышеупомянутый атмосферный , будет облачно, но без особых осадков. Ожидается туман. Утром будет 5–10 градусов тепла.
В воскресенье днем над Литвой установится центральная часть антициклона. Ожидается переменная облачность. На юге прогнозируют небольшие осадки, морось. После обеда будет от 9 градусов тепла на северо-востоке страны, до 10–12 градусов на большей части страны и 13 градусов на юго-западе.
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