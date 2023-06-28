В Литве будет тепло и дождливо

Во многих районах прогнозируют кратковременные осадки, местами дожди будут сильными. Чаще дожди будут идти на юго-востоке страны, а на северо-западе местами вообще не ожидается осадков. Местами возможны грозы. Днем будет тепло, после обеда воздух прогреется до 20-25, а на севере до 26-27 градусов. Теплее всего будет в Паневежском, Шяуляйском, Тельшяйском, Клайпедском и Таурагском округах, прохладнее – в окрестностях Вильнюса и Алитуса.
В ночь на четверг облака рассеются, дожди пройдут лишь местами. Ожидается туман. Температура опустится до 11-16 градусов.
В четверг днем осадков будет больше. После обеда осадки прогнозируют в большинстве районов, местами грозы. Воздух прогреется до 22-27 градусов.
В пятницу усилится зона высокого давления. Ночью облака рассеются, будет ясно, небольшие дожди возможны лишь в начале ночи, местами ожидается туман. Днем облачность немного увеличится, но небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 11-16, днем 23-28, у моря 20-22 градуса тепла.