28 июня 2023 г. 07:48

В Литве будет тепло и дождливо

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В среду на востоке от Литвы установится циклон. Будет облачно с прояснениями.

Во многих районах прогнозируют кратковременные осадки, местами дожди будут сильными. Чаще дожди будут идти на юго-востоке страны, а на северо-западе местами вообще не ожидается осадков. Местами возможны грозы. Днем будет тепло, после обеда воздух прогреется до 20-25, а на севере до 26-27 градусов. Теплее всего будет в Паневежском, Шяуляйском, Тельшяйском, Клайпедском и Таурагском округах, прохладнее – в окрестностях Вильнюса и Алитуса.

В ночь на четверг облака рассеются, дожди пройдут лишь местами. Ожидается туман. Температура опустится до 11-16 градусов.

В четверг днем осадков будет больше. После обеда осадки прогнозируют в большинстве районов, местами грозы. Воздух прогреется до 22-27 градусов.

В пятницу усилится зона высокого давления. Ночью облака рассеются, будет ясно, небольшие дожди возможны лишь в начале ночи, местами ожидается туман. Днем облачность немного увеличится, но небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 11-16, днем 23-28, у моря 20-22 градуса тепла.

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