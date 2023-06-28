В Литве будет тепло и дождливо

Во многих районах прогнозируют кратковременные осадки, местами дожди будут сильными. Чаще дожди будут идти на юго-востоке страны, а на северо-западе местами вообще не ожидается осадков. Местами возможны грозы. Днем будет тепло, после обеда воздух прогреется до 20-25, а на севере до 26-27 градусов. Теплее всего будет в Паневежском, Шяуляйском, Тельшяйском, Клайпедском и Таурагском округах, прохладнее – в окрестностях Вильнюса и Алитуса.