В Литве будет сухо, но прохладно

В субботу утром еще возможен туман, на юго-западе - иней. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет 1-6 градусов мороза.

В воскресенье без осадков, однако усилится ветер. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В ночь на понедельник особых осадков не ожидается, днем прогнозируют небольшой дождь. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем 5-10 градусов тепла.