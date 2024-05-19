В Литве будет проводиться постоянный мониторинг состояния еловых лесов

По причине потепления климата в Литве условия становятся неблагоприятными для роста елей. Помимо этого, увеличиваются сухие и жаркие периоды и численности населения. Когда весной и летом преобладает теплая или даже жаркая, сухая погода, рост ели замедляется или прекращается вовсе, в результате чего она не может защититься от вредителей. В частности от жука короед-типографа или большого елового короеда.
Чтобы лучше оценить состояние еловых лесов страны и ущерб, который им наносится, специалисты отдела санитарной охраны лесов Государственной лесной службы этой весной выбрали 22 еловых леса по всей стране для постоянного наблюдения их состояний. В каждом еловом лесу было отобрано и помечено 50 елей для оценки состояния их здоровья. Оценка будет повторена в сентябре или октябре, чтобы определить, как меняется состояние елей в течение вегетационного периода. Чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие хозяйственной деятельности на еловые леса, были выбраны те пущи, где хозяйственная деятельность строго ограничена (леса уровня II).
Состояние деревьев сильно зависит от климатических условий, поэтому для определения влияния жаркой и сухой погоды на рост ели на стволах елей в пяти еловых лесах были установлены специальные дендрометры для измерения прироста диаметра и температуры воздуха.
При планировании и реализации мер по снижению ущерба, наносимого еловым лесам короедом, важно следить не только за развитием и численностью популяции этого жука, но и за состоянием самих еловых лесов.
Посетителей леса, которые увидят подобные устройства на деревьях в лесу, просят не прикасаться к ним, чтобы не повредить их и не повлиять на точность собранных данных.