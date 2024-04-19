В Литве будет происходить активное передвижение военной техники

Как указано в распространенном сообщении, начиная с пятницы солдаты и единицы военной техники будут передислоцированы в Литву для участия в совместных с Польшей полевых тактических учениях и в международных учениях НАТО Steadfast Defender 24 (Стойкий защитник 24).

Дислокация будет осуществляться воздушным, железнодорожным и дорожным транспортом, а колонны большой колесной и бронетехники будут сопровождаться Военной полицией.

Как указывает Литовская армия, в пятницу из Польши прибудут около 600 солдат армии Соединенных Штатов Америки (США). После пересечения пограничного поста они с примерно 120 единицами колесной техники переместятся в Каунасский интермодальный терминал, а затем для участия в учениях они переместятся на Полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.