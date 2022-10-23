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В воскресенье днем погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет пасмурно, местами возможны небольшие дожди и морось, ожидается туман. Во многих районах пасмурно будет весь день, небольшие прояснения возможны разве что на северо-западе страны. До вечера небольшие осадки пройдут на большей части территории страны. Станет теплее, днем воздух прогреется до 9–13 градусов.
В Литве будет по-осеннему тепло, но мрачно
© ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник ночью давление понемногу будет повышаться, но небо останется облачным, прояснений будет немного. Местами возможен небольшой дождь или морось. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В понедельник днем облачность не уйдет. Прояснения возможны лишь местами. Кое-где пройдут небольшие дожди. До полудня местами ожидается туман. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

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