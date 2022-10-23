В Литве будет по-осеннему тепло, но мрачно

В понедельник ночью давление понемногу будет повышаться, но небо останется облачным, прояснений будет немного. Местами возможен небольшой дождь или морось. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В понедельник днем облачность не уйдет. Прояснения возможны лишь местами. Кое-где пройдут небольшие дожди. До полудня местами ожидается туман. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.