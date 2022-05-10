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Благодаря антициклону во вторник днем в Литве ожидается почти летнее тепло.
Sakurų sodas
Sakurų sodas
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Ожидается малооблачная погода, без осадков. После полудня во многих районах будет 16-20, а на западе страны до 21 градуса тепла.

В среду атмосферное давление будет снижаться. Ночью увеличиться облачность на западе страны, во многих районах будет накрапывать дождь. Днем также местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет 6-11 градусов тепла. Днем будет по-летнему тепло. Температура во многих районах поднимется до 18-23,только у моря и в Жемайтии ожидается 14-17 градусов тепла.

В четверг погоду в Литве обусловит южная часть циклона. И ночью и днем во многих районах ожидаются осадки. Будет дуть порывистый западный ветер, тепло из Литвы уйдет.

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