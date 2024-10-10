В Литве будет очень тепло: на такую температуру уже нельзя было даже рассчитывать

В четверг днем ожидается переменная облачность, однако осадков не ожидается. В Литву придет теплая масса воздуха. Днем будет 16-19, местами до 20-21 градусов тепла.

В пятницу придет еще один атмосферный фронт. Он принесет новую зону осадков. В большинстве районов пройдут дожди. Более интенсивные осадки ожидаются в Аукштайтии и Дзукии. Ночью 10-15, а днем 12-17 градусов тепла.