В Литве будет очень тепло: на такую температуру уже нельзя было даже рассчитывать

В четверг днем ожидается переменная облачность, однако осадков не ожидается. В Литву придет теплая масса воздуха. Днем будет 16-19, местами до 20-21 градусов тепла.
В пятницу придет еще один атмосферный фронт. Он принесет новую зону осадков. В большинстве районов пройдут дожди. Более интенсивные осадки ожидаются в Аукштайтии и Дзукии. Ночью 10-15, а днем 12-17 градусов тепла.
В субботу повысится атмосферное давление. Только ночью еще местами пройдут небольшие дожди, однако будет прохладнее. Ночью будет 3-8, у Балтийского моря 9-11, днем всего 11-16 градусов тепла.
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