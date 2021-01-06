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Сантаришкская клиника вместе с ЗАО Thermo Fisher Scientific Baltics провела исследования генома 8 из 4000 выбранных по определенным лабораторным признакам образцов вируса SARS-CoV-2. Среди них не было обнаруженного в Великобритания штамма B.1.1.7, сказал представитель клиники Даниэлис Наумовас. Зато был найден штамм B.1.258.
В Литве британский штамм коронавируса не нашли, но обнаружили другой
© DELFI / Domantas Pipas

В середине декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса (B.1.1.7 lineage или angl. Variant of Concern, VOC). Выяснилось, что этот штамм стал доминирующим в этом регионе. Предполагают, что из-за нового штамма увеличился уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании.

Исследования провели в двух центрах - ЗАО Thermo Fisher Scientific Baltics (Юстинас Шликас) и в Центре гематологии, онкологии и трансфузиологии Сантаришкской клиники (биолог Римвидас Норвидас), анализ полученных данных провела ученый Кембриджского университета Ингрида Олендрайте.

Во всех литовских образцах нашли штамм B.1.258, который в базе данных связан с Великобританией, Данией и Швейцарией. У штаммов B.1.258 и B.1.1.7 есть общая мутация – делеция (потеря) аминокислот на позициях 69-70 белка S.

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