В Литве большинство браков в этом году зарегистрировано в августе

От этой даты немногим отстали и два других августовских дня – 26 августа было зарегистрировано 346 браков, а 12 августа – 335.

Однако руководитель отдела анализа и решений данных Центра регистров Айсте Гудайтене отмечает, что, несмотря на большое количество бракосочетаний именно летом, сентябрь также является одним из наиболее популярных месяцев.

"Традиционно ежегодно молодожены выбирают для свадьбы один из летних выходных, но в этом году сентябрь также оказался в числе самых популярных дат. Вероятно, из-за благоприятных погодных условий, которые всех радуют, в этом году 328 пар молодоженов для самого важного праздника в своей жизни выбрали 9 сентября", – цитируется в пресс-релизе представитель Центра регистров.