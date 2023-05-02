Как и во всем мире, в Литве сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности. По данным института гигиены, ежегодно в Литве сердечно-сосудистыми заболеваниями заболевает все больше людей. В 2021 г. этими болезнями болели 914 000 жителей Литвы, а в прошлом – больше 931 000. Только в 2021 г. эти болезни унесли жизни 23 000 человек. Поэтому профилактика этих заболеваний очень важна.

На данный момент жители неактивно участвуют в программах по превенции сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Больничной кассы, в программе ежегодно участвует меньше половины жителей (46%), входящих в группу людей, на которых направлена программа.

Раньше в программе могли участвовать мужчины 40-55 лет и женщины 50-65 лет.

Сейчас в программе могут участвовать и мужчины и женщины 40–60 лет.

Согласно планам, в рамках программы семейный врач больше внимания уделит пациенту, назначит ему разные исследования, например, липидограмму, электрокардиограмму, установить концентрацию глюкозы и креатинина и др.

По результатам врач определит, насколько высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и установит низкий, средний, высокий или очень высокий риск. От установленного риска будет зависеть, как часто пациент должен участвовать в программе.

Если риск низкий или средний, то в следующий раз человека пригласят для участия в программе через 4 года. Если высокий - через 2, а если очень высокий – через 1 год. Людей с очень высоким риском семейный врач направит к кардиологу для проведения дальнейших обследований.

Как и прежде, люди, которые платят обязательный налог на здравоохранение, участвуют в программе бесплатно.

В Литве программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний действует с 2006 года.