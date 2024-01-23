В Литве большая, чем в других странах ЕС, часть людей не пользуется банковскими картами

По последним данным Всемирного банка, в 2021 г. дебетовые карты были у 74,42% жителей Литвы старше 15 лет. Меньше было только в Болгарии, Хорватии и Румынии.

Кроме того, Всемирный банк сообщает, что для расчета банковские карты в Литве используют только 64% жителей старше 15 лет. Вероятно, 10% литовцев, которые располагают банковскими картами, снимают полученные на счета деньги и пользуются наличными.

Больше всего платежные карты распространены в Дании. Там они есть у 99,02% жителей, 97,11% пользуются ими для расчета.

Дания по этому показателю лидирует не только в Европе, но и во всем мире. Меньше всего пользователей банковских карт в Сьерра-Леоне (1,43%).



Кстати, в Литве мало распространены и кредитные карты, их пользователей в Литве меньше всего в Европе.

Представитель Центробанка Литвы Вайва Петриле сказала Delfi, что в группе жителей с 18 лет число владельцев платежных карт вырастает до 87%.

Правда, и это немного меньше среднего показателя по ЕС и меньше, чем в других странах Балтии.