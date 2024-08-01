2024.08.01 09:28

В Литве более 30 000 домохозяйств остаются без электричества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audros padariniai Panevėžyje
Audros padariniai Panevėžyje
ФОТО: Domas Urbonas | Elta

Из-за последствий урагана в Литве до сих пор без электричества остаются 30 тыс. 566 потребителей, проживающих в Пакруойском, Кедайнском, Пасвальском, Паневежском и других районах.

Оператор энергораспределения ESO сообщает, что зарегистрировано 429 неисправностей.

Тем временем пожарные-спасатели продолжают убирать поваленные деревья на дорогах и линиях электропередачи.

С 6 час. утра среды до 6 час. утра четверга зарегистрировано 36 таких выездов, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения. Чаще всего спасатели выезжали в Шяуляйский и Каунасский регионы.

Соседняя Латвия отправляет в Литву своих электриков, которые помогут устранить нарушения с электричеством в приграничном Йонишкском районе. Латвийские электрики должны приступить к работе в четверг.

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