В Литве более 30 000 домохозяйств остаются без электричества

Оператор энергораспределения ESO сообщает, что зарегистрировано 429 неисправностей.

Тем временем пожарные-спасатели продолжают убирать поваленные деревья на дорогах и линиях электропередачи.

С 6 час. утра среды до 6 час. утра четверга зарегистрировано 36 таких выездов, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения. Чаще всего спасатели выезжали в Шяуляйский и Каунасский регионы.