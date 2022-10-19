"Я бы хотел сказать, что мошенники нашли чудесный способ для выманивания денег у людей, но на деле это не так. Элементарный фишинг - звонят и говорят "звоню из вашего банка". И это по-прежнему действует. Представители бизнеса раскрывают мошенникам всю важную информацию, потом по просьбе мошенников выполняют действия в приложении или диктуют коды, которые открывают доступ к счету", – сказал Мариюс Панчюнас, представитель Paysera.

Мошенники ориентируются на реакцию человека, отвечающего на звонок, чаще всего они предлагают заказать новый план, испробовать новую услугу или предлагают закрыть счет. Чтобы все звучало убедительнее, мошенники используют термины и стиль общения как у работников центров обслуживания клиентов (например, имитируют переключение разговора и т.д.).

Современные технологии дают мошенникам возможность подделать любой телефонный номер, поэтому вы можете видеть на телефоне номер своего поставщика финансовых услуг.

Paysera напоминает, что ее работники никогда не звонят клиентам и не присылают сообщения с просьбой продиктовать или ввести код, пароль, персональный код и другие конфиденциальные данные, также работники никогда не просят выполнять какие-либо действия в приложении.