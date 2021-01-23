В Литве - акции в поддержку Алексея Навального

В Вильнюсе акция проходила у посольства России, в столичном районе Жверинас.

Полицейские задержали мужчину, который пришел к собравшимся без маски и с флагом непризнанной "Донецкой Народной Республики". Перед задержанием флаг у него вырвал и бросил на землю Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Цель участников пикета - выразить протест против нарушения прав человека и поддержать демократию в России. Пикет направлен против применяемых Кремлем преступных методов и является знаком солидарности с гражданами России, протестующими в разных ее городах. Организаторы пикета депутаты Витаутас Бакас, Лауринас Кащюнас, Томас Томилинас, историк культуры Дарюс Куолис, блогер Скирмантас Малинаускас и специалист по охране окружающей среды Лютаурас Стошкус.

В 15.30 у посольства свою поддержку участниками протестов в России и А.Навальному выразили представители белорусской диаспоры Литвы.

Сюда они пришли от посольства Беларуси, где проводили акцию в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных.

Акции протеста в разных городах России сегодня проходят в 14 ч. (в 13 ч. по литовскому времени). Люди собираются в знак поддержки Алексея Навального, который в воскресенье был арестован в Москве, когда вернулся туда из Германии. Навальный вернулся на родину из Берлина, где находился на лечении после отравления химическим оружием "Новичок".