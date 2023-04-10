В Литве 65% жителей относятся к среднему классу, но радоваться не спешат: могут позволить себе меньше

В Литве расцвел средний класс. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто зарабатывает 5 тысяч евро на бумаге (или более 3 тысяч евро "на руки" — ред.), в Литве утроилось, а те, кто зарабатывает 2 тысячи евро "на руки", исчисляются сотнями тысяч.

Однако мнения самих жителей расходятся. Одни говорят, что чувствуют рост доходов, но он не очень выражен, а другие говорят, что доходы выросли не так сильно, как выросли цены.

"Зарплата, если и выросла на 10 процентов, то цены, между тем, на 30 или 50 процентов. Я бы сказала, что заработная плата не догнала цены", — сказала одна женщина.

"Я это почувствовал, да, — сказал другой мужчина об увеличении доходов, но согласился, что их рост был не очень значительным.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что хотя зарплаты жителей в последнее время растут, их покупательная способность снижается.

"В 2022 году доходы многих жителей резко возросли. Средняя заработная плата (СЗП) увеличилась на 12 процентов, выросли и другие виды доходов. Но покупательная способность многих жителей с годами снизилась. Они могут покупать меньше товаров и услуг, но это касается всех.

А средний класс измеряется исходя из того, какой доход он получает по сравнению с остальным населением страны. Классическое определение среднего класса — это те, кто зарабатывает от 75% до 200 процентов от средней зарплаты в стране. В Литве это будет от 900 до 2500 евро, это средний класс", — пояснил Н. Мачюлис.

Он подчеркнул, что в целом можно сказать, что около 65 процентов населения Литвы можно отнести к среднему классу в Литве, а это значит, что эти люди могут позволить себе каждый год недельный отпуск за пределами Литвы, у них остаются деньги на сбережения, машину и собственный дом.

"И все эти параметры показывают, что в Литве двое из трех жителей относят себя к среднему классу, и по доходам таковыми и являются", — сказал он.

Как подчеркнул экономист, мы никак не можем сравнивать представителей среднего класса в Литве и Швеции.

"Возможности у них разные, но по определению того, каковы их возможности в стране, у нас все же средний класс", — сказал он и пояснил, что средний класс в Литве живет хуже, чем в других странах.

"Хуже, чем в Швеции или Германии, но лучше, чем в 90% других стран мира. Конечно, мы привыкли сравнивать себя с самыми богатыми странами, подражать им, но ясно, что по показателям остальных стран средний класс Литвы может многое", - сказал Н. Мачюлис.

На вопрос, что привело к более высоким доходам населения и росту среднего класса в Литве, экономист заверил, что этому мог способствовать и приезд иммигрантов из Беларуси, но, как он отметил, спекулировать не приходится.

"Только благодаря самой Литве за последние пять лет показатель СЗП вырос на 10%, уровень безработицы снизился, а это важнейшие факторы, обеспечивающие многочисленность среднего класса.

Что касается создателей стартапов, то они уже богаты", — подчеркнул он.

Н. Мачюлис еще раз подчеркнул, что покупательная способность большинства населения за последний год снизилась, поэтому нельзя сказать, что средний класс за последний год укрепился.

"Он беднее, может купить меньше. Данные Sodra показывают, что доход каждого увеличился более чем на 12 процентов, и аналогичная тенденция сохраняется в этом году, но это не означает, что люди стали богаче и могут позволить себе больше, потому что цены за последний год тоже выросли", — сказал он.