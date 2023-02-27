В Литве 247 учителей русского языка согласны на переподготовку: министерство продлило регистрацию

"На данный момент 247 учителей русского языка из 375, ответивших на вопросы анкеты, хотят получить дополнительную квалификацию", — сказал Д. Лукас в интервью информационному агентству ELTA.

По словам советника министра, в основном учителя русского языка хотели бы получить дополнительную квалификацию по таким направлениям как жизненные навыки, специальная педагогика, немецкий язык, французский язык, логопедия, литовский язык, английский язык, этика, специализация раннего и дошкольного образования.

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"Министерство продлило регистрацию, потому что еще не все учителя русского языка, а их около 900, высказали свое мнение", – отметил Д. Лукас.

ELTA напоминает, что в прошлый понедельник министр Ю. Шюгждинене распространила письмо, в котором призвала образовательное сообщество и самоуправления предпринять конкретные шаги для популяризации изучения языков Европейского союза, искать возможности для обеспечения права учащихся на выбор второго языка.

Учителям русского языка, желающим получить дополнительную квалификацию, было предложено до пятницы заполнить анкету. Переподготовка будет финансироваться государством.

Русский язык как второй иностранный по-прежнему остается наиболее популярным, тем не менее эта популярность снижается. В текущем учебном году выросло число учащихся, которые в качестве второго иностранного языка выбрали немецкий – 21,5 проц. в этом году (в прошлом году их было 15,2 проц.). Французский язык выбрали 8 проц. учащихся (в прошлом году – 7 проц.).