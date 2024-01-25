В литовской Картяне затопило кладбище

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: Facebook
На этой неделе началась оттепель, стал таять снег. По-прежнему наблюдаются обильные осадки. Из-за таких погодных условий затоплено кладбище литовского городка Картяна. Староста городка Аруне Путвинене сказала, что местные жители пока пытаются сами решить проблему, но не исключено, что может потребоваться помощь муниципалитета Кретингского района.

"Такое случилось впервые. Растаяло много снега, вся вода с горы стекла на кладбище. Такого никогда еще не было. Сейчас мы решаем этот вопрос – попытаемся выкопать рвы, сделать стоки, чтобы если снова будет много воды, было куда ей стекать с горы", – сказала Путвинене.

"Вода на кладбище стала скапливаться вчера после обеда, сейчас осталась небольшая лужа на заасфальтированной части. Я сегодня обошла кладбище – все памятники целы", – заметила она.

По ее словам, рвы - временное решение проблемы, которое поможет избежать затопления кладбища в конце зимы. Для принятия долгосрочных решений, требующих больших инвестиций, планируют обращаться в муниципалитет.

Напомним, что в ноябре 2023 года из-за обильных осадков в Западной Литве повысился уровень воды в реке Миния, фиксировали наводнение. Были затоплены Картяна, Прекуле, Клайпеда и Клайпедский район.

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