В литовском аэропорту Баневич получила в подарок ключи от Mercedes: я показала миру прелесть брейка

В понедельник поздно вечером девушку встретили в Вильнюсском аэропорту.
На родине Nicka буквально светилась и излучала олимпийскую энергию своей широкой улыбкой.
„Nicka, это твой первый автомобиль“, – сказала президент ЛБОК Диана Гудзинявичюте, показывая на новенький электрический Mercedes и протягивая ключи от него.
„Настроение хорошее, я рада возвращению в Литву. Я счастлива, что все было так, как было. Что могу делать то, что умею делать лучше всего.Мне удалось насладиться большой сценой“, – сказала Баневич.
„Настроение было хорошим не потому, что я одержала победу в полуфинале, а потому что знала, что хорошо станцевала. Я была довольна собой и наслаждалась танцем. Музыка и атмосфера были очень хорошими. Все сложилось хорошо. Я показала миру, какой великолепный брейк. Это была моя цель. А серебро стало бонусом, плодом моей работы“, – сказала Баневич.
„Медаль положу в моей комнате. Я счастлива, что создала историю и завоевала серебро (...)“, – признала девушка.
„Завтра я уже вернусь в зал, продолжу тренировки, я люблю брейк, это моя жизнь. Я наслаждаюсь процессом и не могу жить без тренировок“, – сказала Баневич.