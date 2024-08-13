В литовском аэропорту Баневич получила в подарок ключи от Mercedes: я показала миру прелесть брейка

„Настроение хорошее, я рада возвращению в Литву. Я счастлива, что все было так, как было. Что могу делать то, что умею делать лучше всего.Мне удалось насладиться большой сценой“, – сказала Баневич.

„Настроение было хорошим не потому, что я одержала победу в полуфинале, а потому что знала, что хорошо станцевала. Я была довольна собой и наслаждалась танцем. Музыка и атмосфера были очень хорошими. Все сложилось хорошо. Я показала миру, какой великолепный брейк. Это была моя цель. А серебро стало бонусом, плодом моей работы“, – сказала Баневич.