В литовской полиции работают 13 беженцев из Украины ,...

Департамент полиции сообщает, что украинцы выполняют и другие функции – вместе с литовскими полицейскими участвуют в допросах, превентивных беседах, выполняют другие необходимые работы.
Украинцы работают в Вильнюсском, Паневежском, Алитусском, Клайпедском и Шяуляйском округах.
В среду с украинцами встретился генкомиссар Литвы Ренатас Пожела и его заместитель Саулюс Тамулявичюс. На встрече обсуждались условия их работы и функции, которые выполняют украинцы.
Согласно сообщению, украинцев ознакомили с работой литовской полиции, они посетили антитеррористический отряд "Арас".
Сейчас в Службе занятости зарегистрированы 6300 беженцев из Украины. За три месяца в Литве трудоустроены 6800 украинцев.
С начала войны в Украине в Литву приехали почти 55 000 беженцев из этой страны (больше 21 000 из них - несовершеннолетние).
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