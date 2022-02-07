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С 7 февраля с учетом эпидемиологической ситуации для увеличения мощностей лабораторий в школах временно отказываются от использования кумулятивного метода тестирования на COVID-19.
В литовских школах временно переходят на тестирование с помощью быстрых тестов
© DELFI / Andrius Ufartas

Учеников каждые 3-5 дней будут тестировать с помощью быстрых тестов.

"Кумулятивный метод исследования позволял с помощью минимальных ресурсов быстрее проверить детей школьного возраста, однако такой способ проверки оправдан, если распространение болезни неширокое, и рассчитывают больше на отрицательные, чем на положительные результаты", – указал Минздрав.

Сейчас эпидемиологическая ситуация такая, что гораздо выше вероятность получения положительного результата, поэтому больше детей должны сдавать ПЦР индивидуально, чтобы выяснить, кто из группы болен COVID-19.

"Благодаря тому, что временно отказываются от использования кумулятивного метода тестирования, снизится нагрузка на лаборатории и мобильные пункты, они смогут тестировать больше людей с симптомами", – сказано в сообщении.

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