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В рамках воспитания гражданственности в литовских школах планируется начать преподавание навыков выживания. Программа стартует в следующем году.
В литовских школах планируют начать преподавание навыков выживания
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"В программе будет и подготовка к экстремальным ситуациям и тема гражданственности", – сказал советник министра науки, образования и спорта Игнас Гайжюнас.

Эта программа будет предназначена для 1-10 классов.


В рамках этой программы будут интегрированы и другие программы - воспитание навыков поддержания здоровья, полового воспитания и подготовки к созданию семьи, безопасности, превенции травли, насилия, употребления наркотиков и алкоголя, социального эмоционального воспитания.

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По данным министерства, цель программы – создать условия для последовательного воспитания важных социальных и эмоциональных навыков, правил соблюдения здорового образа жизни, самозащиты и защиты жизни и здоровья других людей, подготовить к созданию личных и профессиональных отношений.


По данным министерства, в рамках этой программы ученики будут исследовать свои эмоции и эмоции других людей, будут учиться их распознавать, управлять ими, совершенствовать навыки поведения, которые помогают завязывать о поддерживать отношения, вместе работать и сотрудничать.

Кроме того, они будут анализировать ситуации принятия важных решений, оценивать их последствия для благосостояния как своего так и окружающих, беречь жизнь, учиться оказывать первую помощь.

Министерство науки, образования и спорта намерена внедрить программу с 2023 года.

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