В литовских магазинах выросли потоки покупателей: торговцы говорят, что необходимые товары будут

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что вчера в магазинах фиксировался рост числа покупателей.

"Вчера поток увеличился на 10%, размер корзины также увеличился на 10%", – сказала она.

По словам Будрене, жители в основном покупали подсолнечное масло, крупу, муку и другие товары с большим сроком годности.

"Мы гарантируем надежные поставки, нехватки в товарах не будет", – успокаивала она.

То же самое сказал пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис.

"Продажи товаров с большим сроком годности, например, консервы, крупа, сахар, соль, увеличились, но нехватки не будет. Мы не думаем, что будет нехватка в каких-то товарах", – сказал он.

Rimi Lietuva фиксировал рост продаж на 20%, сказала пресс-секретарь сети Габриэле Шеренене.

"Вчера продажи в магазинах нашей сети, по сравнению с данными за тот же день год назад, выросли на 20%. Люди покупали самые разные товары, в основном мясо, овощи, крупу, консервы, воду, детское питание, средства гигиены.

Мы заранее покупали товары большого срока годности, поэтому нехватки в них не будет – прилавки будут пополнятся. В любом случае мы ведем переговоры с поставщиками, если появятся временные накладки, будем искать решение для быстрого пополнения количества товаров", – сказала она.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене также сказала, что вчера покупателей было больше обычного.

"24 февраля во второй половине дня мы наблюдали рост числа покупателей. Их было на 9% больше, чем в тот же день год назад. Самые популярные товары были крупы, консервы, большие бутылки с водой. Мы понимаем, что это человеческая реакция на события в Украине, это может длиться несколько дней. Потом такие закупки прекращаются", – сказала Дапкене.

Правда, она заметила, что сеть получает сигналы от некоторых поставщиков, которые сообщают, что некоторые производители сталкиваются с проблемой поставок сырья, поэтому в магазине какое-то время может не быть товаров некоторых брендов.

"Уже сейчас производители ищут альтернативу, но им надо приспособиться к переменам. Несмотря на это, мы еще раз хотим подчеркнуть, что нехватку товаров первой необходимости не прогнозируем", – сказала Дапкене.

Сеть Lidl указала, что не заметила роста числа покупателей.

"Значительных изменений вчера не было, торговля проходит в обычном ключе. Никакой нехватки товаров нет", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.