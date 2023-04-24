В литовских магазинах предлагают открыть специальный отдел: на случай, если Путину что-нибудь стрельнет в голову

В литовских магазинах был хаос, когда началась пандемия коронавируса. Люди скупали соль, сахар, подсолнечное масло, муку, крупу, консервы и другие продукты. Люди боялись, что закроются магазины, не будет еды.

Похожая ситуация была и после начала войны в Украине. На долгое время с прилавков пропала соль, люди скупали туалетную бумагу.

Похожая реакция была была и в других странах мира - в Великобритании, в странах Южной Америки, в Молдове. Такое поведение людей естественно. Иногда паника кажется смешной, а иногда хочешь-не хочешь и сам поддаешься общему настроению – и начинаешь скупать все, что видишь.

Журналист портала посетил Японию и понял, что японцы тоже думают о том, как придется жить, если в стране случится несчастье. Только там все серьезнее, чем в Европе. В японских магазинах есть отдельные отделы с товарами на случай войны или стихийных бедствий. "О несчастье думай сейчас, а не тогда, когда оно случится", – гласит надпись на одном из плакатов.

"Мы живем в опасной зоне, где бывают землетрясения, кроме того, у нас есть непрогнозируемые соседи – Северная Корея, поэтому мы ко всему должны быть готовы", – сказала Асами Маеда, продавец сети магазинов Loft, в котором продают товары такого назначения. Такие товары пользуются популярностью в Японии.

"Неважно, чем человек занимается в жизни, о сложных ситуациях у нас в стране думают все. Даже молодежь, которая только начинает самостоятельную жизнь, поселяется отдельно – она тоже покупает товары с большим сроком годности", – сказала Маеда.

В таких отделах, кроме продуктов, продают технику - радиоприемники на батарейках. Эти радиоприемники многофункциональные, их еще можно использовать как прожекторы. "Все в Японии знают, что если случилось несчастье, надо включить радио, слушать и выполнять указания служб", – прокомментировал местный житель. Поэтому радиоприемники есть у всех японцев, как и прожекторы на случай, если пропадет электричество.

Кроме того, в таких отделах продают все необходимое для разжигания огня - спички, зажигалки и т.д. Кроме того, разные свечки, включая свечи для отпугивания комаров. Здесь можно найти большой ассортимент одноразовых салфеток - и сухих и влажных. Есть даже салфетки для чистки зубов и одежды. Продавец рассказала, что продают даже салфетки с успокоительным, усыпляющим эффектом для тех, у кого бывают приступы страха или злобы. Потрешь такой салфеткой нос, и успокаиваешься.

Кроме того, в таких отделах есть защитная пленка разных видов, пакеты, коробки для защиты техники и дорогих вещей от воды, пыли, взрывов и др. Продают здесь заряженные аккумуляторы и электрогенераторы, воздушные фильтры, противогазы, респираторы.

В таком отделе можно купить спальный мешок – как одиночный, так и для всей семьи. Есть здесь палатки, плоты и надувные лодки – не для развлечений, а для выживания. Они произведены из более устойчивых материалов, в них встроены дополнительные приборы - компасы, рации, шлемы и т.д.

Продают в таких отделах и продукты – консервы (мясные, рыбные, овощные, фруктовые, компоты), товары в вакуумных упаковках – салаты, супы, рагу, макароны, каши и даже хлеб. Открываешь упаковку – хлеб раздувается до размеров буханки на 3-4 человека.

Чтобы японцы не закупали впрок обычные товары с большим сроком годности, местные производители придумали специальные товары, срок годности у которых намного больше (3-4 года). Эти товары в Японии очень разнообразны и пользуются спросом.

Японцы не ждут, когда сообщат о несчастье, они закупают такие товары заранее, и живут спокойно, зная, что у них есть необходимые вещи и продукты на случай землетрясения, цунами и др.

Странно, что в Литве, рядом с которой находится Россия, ничего подобного нет. "Ведь Путину в любой момент может что-нибудь стрельнуть в голову", – сказал журналисту один знакомый в Японии.

И действительно, надо бы, чтобы подобные товары продавали во всей Литве, на всякий случай, считает журналист.