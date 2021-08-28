В литовских лесах пошли грибы: лисички подешевели в два раза, боровики не скупают

Лисички сейчас скупают в два раза дешевле, чем до этого, а боровики не берут, поскольку они быстро червивеют.

В дзукийских лесах, по словам лесничих, грибы есть, но боровиков мало. Чаще всего встречаются лисички и сыроежки, есть моховики, подосиновики, колпаки.

"Ситуация стала лучше, хотя осенние грибы еще не растут. Сейчас мы покупаем лисички, весенние грибы. Их много", – сказал глава Литовской ассоциации предпринимателей, скупающих грибы и ягоды, Виргиниюс Варанавичюс.

Он сказал, что лисичек скупают много, платят по 3,5-4 евро за кг. Это ниже средней сезонной стоимости. На рынке ощущается избыток грибов. В засуху за килограмм платили 9 евро.

Варанавичюс надеется, что будет много боровиков. В этом году боровики еще не скупают, поскольку изменились требования к их качеству. Раньше никто не обращал внимание на червивость, а сейчас все хотят получить качественный товар. А в этом году попадается много червивых грибов.

Корреспондент Delfi Ромас Садаускас-Кветкявичюс сказал, что в их регионе пошли лисички, поэтому скупщики платят за них сейчас 3,5 евро (а было 7 евро).

"В выходные пошли и другие грибы – боровики, моховики, подберезовики, подосиновики, рыжики. Однако и грибников в Дзукию съехалось немало", – заметил журналист.