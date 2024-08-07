В литовских лесах – „боровиковый“ дождь: грибники приносят полные корзины

Аудрюс собирал боровики в Паневежском округе. „Новый рекорд, 459 боровиков! Я собирал один, брал только здоровые, очищал их“, – сказал он Delfi, заметив, что на сбор ушло 3 часа.

Много грибов люди собрали в Вилькии. С добычей грибники вернулись и из Аникщяйского района. „Эйфория“ – так писала женщина под фотографией с грибами.

Екатерина собирала боровики в Кайшядорском районе. „Червивыми были лишь 1/10 часть. Эти грибы мы с сыном собрали за два часа. Где-то 500 боровиков“, – сказала Delfi женщина.