2024.08.07 07:07

В литовских лесах – „боровиковый“ дождь: грибники приносят полные корзины

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos miškuose jūra baravykų
Lietuvos miškuose jūra baravykų
ФОТО: Delfi koliažas

Жители Литвы в разных лесах страны собирают боровики, устанавливая новые рекорды.

Аудрюс собирал боровики в Паневежском округе. „Новый рекорд, 459 боровиков! Я собирал один, брал только здоровые, очищал их“, – сказал он Delfi, заметив, что на сбор ушло 3 часа.

Grybautojo Audriaus laimikis, Panevėžio apskritis

Много грибов люди собрали в Вилькии. С добычей грибники вернулись и из Аникщяйского района. „Эйфория“ – так писала женщина под фотографией с грибами.

Grybautojo Audriaus laimikis, Panevėžio apskritis

Екатерина собирала боровики в Кайшядорском районе. „Червивыми были лишь 1/10 часть. Эти грибы мы с сыном собрали за два часа. Где-то 500 боровиков“, – сказала Delfi женщина.

Grybautojos Jekaterinos laimikis, Kaišiadorių rajonas

Боровики грибники собирают и в Ширвинтском районе. В Капчаместисе грибники собирают лисички. Много лисичек и в Игналинском районе.

Grybautojos Jekaterinos laimikis, Kaišiadorių rajonas

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