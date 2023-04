В литовских исправительных учреждениях – выступления всемирно известных исполнителей классической музыки

На этой неделе в исправительных учреждениях Литвы по инициативе благотворительного фонда Looking at the stars прошли концерты, на которых перед осужденными выступили всемирно известные исполнители классической музыки, сообщает Тюремная служба Литвы.