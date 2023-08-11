11 августа 2023 г. 16:07

В литовских аптеках появились первые почтоматы – очереди уменьшатся

 
ru.DELFI.lt
Paštomatai vaistinėje
Paštomatai vaistinėje
ФОТО: Pranešimo siuntėjų nuotr.

В Вильнюсе и в Кауансе были открыты первые почтоматы в аптеках – это новшество внедрила сеть аптек Gintarinė vaistinė.

"Исследование показало, что почти 60% клиентов электронных аптек забирают заказ в аптеках. Чтобы клиентам не пришлось стоять в очереди, забирая заказ, мы решили оборудовать почтоматы в аптеках. За получение покупки в таком почтомате платить не придется", – сказала глава сети Рута Багдонавичене.

В Каунасе, на проспекте Саванорю 375, почтомат находится в помещении аптек, если клиенту потребуется консультация, он может обратиться к провизору.

В Вильнюсе, на ул. Лукшё, 34, он размещен на улице, чтобы клиенты могли забрать лекарства в любое удобное время.

Третий почтомат планируют открыть в Каунасе на ул. Йотвингю, 15.

Почтоматы в аптеках действуют так же, как и обычные почтоматы курьерских компаний. Консультацию провизора можно будет получить по телефону во время оформления заказа, клиенту сообщат, когда с ним свяжутся. В таких почтоматах можно забрать и рецептурные препараты, заказанные через систему e. sveikatа.

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