"По какой причине в Вильнюсе нет детского парацетамола? Свечи моей дочери не подходят из-за неподходящей дозировки, а сиропа в Вильнюсе нет вообще. В интернет-аптеках нет, нет и в ближайших физических аптеках. Знакомые мамы говорят, что лекарств нет с лета, предлагают даже делиться препаратами, если у кого-то есть.

Сейчас появился какой-то препарат в виде порошка, но он предназначен для детей с 4 лет, нашей двухлетней дочери он не подходит. Пока сбиваем температуру ибупромом. Но ведь ноябрь - время болезней. Интересно, в чем причина?" – удивлялась женщина.

В социальных сетях делятся информацией о том, что детских жаропонижающих препаратов нет и в других городах. Это отмечают и врачи.

Представитель сети аптек Gintarinė vaistinė Ирена Тевялене сказала, что с начала лета наблюдаются проблемы с поставками парацетамола, это связано с проблемами производителей.

"Это можно объяснить тем, что весной этого года много людей болело простудными заболеваниями, а производители не были к этому готовы. Мы ведем переговоры с поставщиками, нас заверили, что в скором времени препараты вернутся на рынок, поставки будут стабильными. Запасы сиропа с парацетамолом мы планируем пополнить в ближайшие недели, в некоторых аптеках еще есть его остатки. Сейчас у нас есть свечи с парацетамолом одного из производителей, но в некоторых аптеках из-за высокого спроса запасы, к сожалению, иссякли", - сказала она.

Представители Gintarinė vaistinė подтвердили, что нет в продаже и одного антибиотика, также из-за сбоев в поставках, он появится в начале декабря.

Нет на прилавках и одного препарата, защищающего от развития астмы.

Представитель Eurovaistinė Роланда Липнявичюте сказала: "Сейчас поставщик конкретного препарата сталкивается со сбоями в поставках, но к концу года проблема будет устранена".

Провизор Gintarinė vaistinė Кристина Шнирпунене посоветовала, чем сбивать температуру у детей: "Рекомендуем использовать сироп с ибупрофеном, он есть в продаже. Дозировка 10 мг на 1 кг, например, если 2-летний ребенок весит 15 кг, надо дать 150 мл, но не чаще 3 раз в день. Рекомендуем советоваться с врачом".

Список препаратов, которые из-за сбоя в поставках сейчас недоступны, найдете здесь: https://www.vvkt.lt/index.php?2644926549