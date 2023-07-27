В Лиепае разрешили купаться на пляжах: качество воды хорошее

"Мы получили информацию от Инспекции здоровья, что пробы воды, взятые 25.07.2023 в зоне купания “Dienvidrietumu” Лиепайского пляжа и в зоне купания “Pie stadiona”, не показывают микробиологического загрязнения и качество воды хорошее, поэтому купание разрешено! Качество воды на пляже Павилоста также хорошее", — говорится в сообщении лиепайского самоуправления
Накануне были получены третьи результаты анализа воды, которые также показали, чир качество воды соответствует нормам для купания.
В воскресенье после обрушения стенки резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях в прибрежном городе Лиепая с населением 70 тыс. человек в море попало не менее 1250 тонн отходов.