27 июля 2023 г. 19:26

В Лиепае разрешили купаться на пляжах: качество воды хорошее

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Orijus Gasanovas

Качество воды в Лиепае и Павилосте хорошее, поэтому купаться на пляжах снова можно, сообщило самоуправление Лиепаи в Facebook со ссылкой на Инспекцию здоровья, пишет rus.lsm.lv.

"Мы получили информацию от Инспекции здоровья, что пробы воды, взятые 25.07.2023 в зоне купания “Dienvidrietumu” Лиепайского пляжа и в зоне купания “Pie stadiona”, не показывают микробиологического загрязнения и качество воды хорошее, поэтому купание разрешено! Качество воды на пляже Павилоста также хорошее", — говорится в сообщении лиепайского самоуправления

Накануне были получены третьи результаты анализа воды, которые также показали, чир качество воды соответствует нормам для купания.

В воскресенье после обрушения стенки резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях в прибрежном городе Лиепая с населением 70 тыс. человек в море попало не менее 1250 тонн отходов.

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