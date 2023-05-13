"Наш коллега, эколог Арунас Трапикас из Вильнюсского отделения Департамента лесного надзора, зафиксировал животное среди зарослей в Швенченском районе. С 2000 года вид этих хищников находится под охраной и занесен в Красную книгу Литвы. Кто эта красавица?" — спросили в Департаменте охраны окружающей среды после того, как поделились фотографией рыси.

А. Трапикас рассказал, что заметил рысь при выполнении служебного задания. Животное отдыхало на лесной тропинке, по которой он ехал на машине.