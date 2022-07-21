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В минувшие выходные в Кедайняйском районе пошли грибы. Люди отправились в лес и набрали, пусть и не очень много - боровиков, подосиновиков, подберезовиков, лисичек и др. грибов, пишет rinkosaikste.lt.
Pušyninis baravykas
Pušyninis baravykas
© Agatos Tankeliun nuotr.

Активные грибники рассказали, что грибы есть, но свои места не называли, поскольку боялись, что их привлекут конкуренты.

Эрика Усайте из Кедайняй ездит за грибами уже две недели, приводит боровики и подосиновики. Ее удивило, что есть даже лисички - а ведь эти грибы для кедайняйских лесов нехарактерны.

Первые грибы есть и на кедайняйском рынке, а также на других рынках. Килограмм боровиков стоит 10 евро, подосиновиков и подберезовиков немного дешевле.

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