Активные грибники рассказали, что грибы есть, но свои места не называли, поскольку боялись, что их привлекут конкуренты.
Эрика Усайте из Кедайняй ездит за грибами уже две недели, приводит боровики и подосиновики. Ее удивило, что есть даже лисички - а ведь эти грибы для кедайняйских лесов нехарактерны.
Первые грибы есть и на кедайняйском рынке, а также на других рынках. Килограмм боровиков стоит 10 евро, подосиновиков и подберезовиков немного дешевле.
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