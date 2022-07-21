Активные грибники рассказали, что грибы есть, но свои места не называли, поскольку боялись, что их привлекут конкуренты.

Эрика Усайте из Кедайняй ездит за грибами уже две недели, приводит боровики и подосиновики. Ее удивило, что есть даже лисички - а ведь эти грибы для кедайняйских лесов нехарактерны.

Первые грибы есть и на кедайняйском рынке, а также на других рынках. Килограмм боровиков стоит 10 евро, подосиновиков и подберезовиков немного дешевле.