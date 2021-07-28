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Во вторник ночью установленная охотниками видеокамера зафиксировала медведя, который пришел к оставленной охотниками приманке. Медведя зафиксировали недалеко от деревни Ужусаляй, сообщает портал miske.lt.
Meška
Meška
© Stopkadras

"По словам охотника, он и подумать не мог, что в этом месте может появиться медведь", – сказано на сайте miske.lt.

Автор блога Дейвидас Стапонкус сказал, что охотник получил сигнал о том, что кто-то ходит около приманки, он думал, что это кабан, но очень удивился, увидев на записи медведя.

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Председатель охотничьего кружка Klevas Робертас Линаускас сказал, что медведя зафиксировали камеры их кружка.

"Мы ставим приманки для оленей и кабанов. Сейчас после эпидемии чумы их популяция восстанавливается, приходят стада с поросятами. Вот и медведь пришел посмотреть, что за лакомства здесь оставлены: пшено, кукуруза. Видимо, они не понравились медведю, есть не стал, быстро ушел. Раньше у нас медведей не было, но в нескольких кварталах есть другой кружок, там в прошлом году одного сняли на камеру. Может, этот тот же медведь", – заметил он.

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