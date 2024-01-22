В лесах Алитусского и Лаздийского районов пройдут военные учения

Как указывает самоуправления, учения пройдут 25 и 26 января в лесах Раджюнай, Обелии, Норунай и Онцишкелиса.
С 29 января по 1 февраля учения пройдут в окрестностях и лесах сел Кукляй, Грикапалис, Киртилишкес и Немаюнай Лаздийского района.
Указывается, что учения будут проходить в светлое и темное время суток, в ходе которых не будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические устройства.
В учениях примут участие штаб и роты тяжелого вооружения Уланского батальона им. Великой княгини Бируте Пехотной бригады "Железный волк".
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