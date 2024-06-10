2024.06.10 07:12

В Лаздияй состоялись традиционные куриные бега

 
Ромас Садаускас-Кветкявичюс
ru.DELFI.lt
Šeštadienį Lazdijuose surengtos vienintelės mūsų šalyje kasmet organizuojamos vištų lenktynės
Šeštadienį Lazdijuose surengtos vienintelės mūsų šalyje kasmet organizuojamos vištų lenktynės
ФОТО: Romas Sadauskas

В субботу, 8 июня, в Лаздияй состоялись традиционные куриные бега. Победительницей стала курица Пасенете (Пограничница), которая в прошлом году заняла второе место. В этом году она принесла своим хозяевам приз в 300 евро (купон на поход в лаздийский ресторан 777).

Пасенете принадлежит жителям Лаздияй Томасу и Виктории Савукасам.

Правила состязаний не изменились – после старта „тренерам“ кур надо было заставить свою курицу как можно быстрее добежать до финиша - из одной клетки в другую. Одновременно бежали по две курицы, каждый раз отставшая покидала состязания.

Желающие участвовать в забеге, у которых не было своих кур, могли брать их напрокат у организаторов.

На втором месте была Запсё Бегике, принадлежавшая паре из Каунаса, она принесла своим хозяевам приз - ночевку для двоих в усадьбе сельского туризма Vitrūna.

Призер третьего места – курица Гедра – завоевала для своих хозяев купоны на байдарки для 4 человек.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии