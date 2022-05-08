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По данным полиции, в Лаздияй советский памятник был облит краской.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Lukas Bartkus

7 мая, около 10.52, в Лаздияй, на ул. Вильняус, на кладбище советских военных времен Второй мировой войны было замечено, что памятник облит красной краской.

Обстоятельства произошедшего выясняет Алитусский полицейский комиссариат.

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