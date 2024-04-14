В Лаздинайском бассейне оборудуют СПА-зоны

"В настоящий момент завершаются работы по проектированию территории СПА, после чего будет объявлено о закупке подрядных работ и начнется монтаж", - сообщил BNS представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Лаздинайский бассейн открылся в феврале прошлого года. Здесь оборудованы 50-метровый олимпийский бассейн и 25-метровый бассейн для прыжков в воду, а также семь трамплинов. Олимпийский бассейн имеет глубину три метра.

Возле бассейнов оборудовано 1,2 тыс. зрительских мест, а также кафе, тренажерный зал, сухой бассейн, раздевалки и административные помещения. Для посетителей открыта гидромассажная ванна диаметром пять метров.

Спорткомплекс может одновременно принять 700 посетителей, в бассейне в разное время занимаются спортом более 300 спортсменов.