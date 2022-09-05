В Латвии рассматривают возможность возвращения русских на родину

"Эта тема в Латвии актуальна уже несколько недель. Общественный деятель Олег Задорецкий считает, что Россия не создает благоприятные условия для возвращения русских, поэтому правительство Латвии должно выделить деньги на переселение нелояльных жителей Латвии, он считает, что таких людей много и собирает подписи в пользу такого предложения. Подписей собрали немало – надо облегчить людям возвращение в Россию", – представил идею Жалнерюс.

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Однако это предложение оценивают неоднозначно.

"Считают, что те, кто хотел уехать в Россию, уже уехали. Что в стране остались лояльные Латвии люди, которые любят свою страну, считают ее своей Родиной. На самом деле, обсуждение этой темы начато с 9 мая, когда у памятника победы собрались 14 000 человек и возлагали цветы.

Потом цветы увезли, на их место принесли новые. Такие идеи появились давно – Нелояльных людей в Латвии очень много", – сказал Жалнерюс.

Постоянный вид на жительство в Латвии есть у 37 000 граждан России.

Однако Жалнерюс считает, что лояльных России жителей в Латвии немного. Он привел пример.

"Неделю назад снесли памятник победе в ВМВ, около поваленного памятника было 14 человек в первый день и 15 - во второй. Город миллионный - это меньшинство. (…) Мы не ощущаем никаких беспорядков, никаких других действий со стороны живущих в Латвии русских. Они лояльны латвийскому правительству и сами осуждают войну в Украине и самого Владимира Путина", – сказал в передаче на Delfi собеседник.

Жалмнерюс напомнил, что в Латвии запрещена российская пропаганда.

"Может, в каких-то социальных сетях или на нелегальных порталах и есть что-то. Но над этим смеются и сами русскоязычные. Они говорят, что если бы они захотели вернуться в Россию, то вернулись бы. Со стороны самой России пока никаких разговоров не слышно, нет никаких высказываний. Эта тема поднимается, о ней говорят все больше", – заметил собеседник.

Жалнерюс согласился с тем, что эта идея может быть частью предвыборной кампании. Он сказал, что сейчас есть напряжения и из-за стоящих в Даувгапилсе советских памятников.

"Люди возмущены тем, что власти их не убирают. Общественные деятели требуют, чтобы мэр города и все члены его партии ушли в отставку из-за того, что не осуществляют постановление властей страны и парламента, не убирают памятники", – рассказал Жалнерюс.