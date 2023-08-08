В Латвии крупный град убил и покалечил белых аистов, защитникам животных нужна помощь

"Можем сказать, что сегодня все мы пережили что-то очень страшное и необычное, причинившее много вреда. Кто-то просто отделался испугом, у кого-то повреждена машина, у кого-то разрушен дом, где-то уничтожен урожай, а у кого-то буря отняла жизнь. Еще вчера они успели погреться на солнышке, а сегодня их души уже на пути к небу…" — написали защитники животных о гибели аистов.

"Погибло бесчисленное количество аистов, те, что выжили — у большинства из них осталось только одно крыло, некоторые тяжело ранены, некоторые апатичны и мучаются в агонии от боли … На данный момент мы обследовали одну территорию, но мы знаем, что это еще не все…", — отметили в Центре помощи диким животным Ežu Hospitālis

Защитники диких животных оказывают пострадавшим птицам посильную помощь. Также они позаботятся о том, чтобы мертвые аисты не остались бы просто лежать в поле — их следует похоронить.