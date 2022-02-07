Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис информировал, что беспорядки начались в 6–7 ч. утра.
"Утром около 30 одиноких мужчин, которые проживают в контейнерном городке, стали выражать недовольство, требовать свободы, шуметь, кричать, не было попыток что-то ломать или бежать, был своеобразный митинг", – сказал он.
"Требовали свободы, плюс люди были недовольны тем, что Литва не предоставляет им убежище, а, значит, им придется ехать домой. Они шумели с утра, пришлось вызвать подкрепление", – прибавил Мишутис.
По его словам, поскольку мигранты не выполняли требования пограничников, пришлось применить специальные меры по их усмирению.
"Они не подчинялись требованиям пограничников, собрались в группу, представляли опасность для пограничников и не выполняли их требования", – сказал он.
Мишутис сказал, что сейчас ситуация стала спокойнее.
"Напряжение снято, часть из них вернулась на место добровольно, других перевели в другое место (...) Отделили около 20 человек, будут выяснять роль каждого из них в этой акции неповиновения", – заметил он.
По его словам, мигрантов осмотрели врачи, никому серьезная помощь не потребовалась.
Мишутис сказал, что сейчас решают вопрос дальнейших действий. В Пабраде живут 677 мигрантов.
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