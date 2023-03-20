Это было третье "Шествие лабрадоров в Лабанорской пуще". Традиция зародилась в 2020г. по инициативе создателя приложения #walk15 Влады Мусвидайте-Вилчауске.
"Мы так отметили тогда первый день рождения нашей собаки лабрадора Вингиса, хотели его порадовать. В этом году мы в третий раз встретились по случаю дня рождения Вингиса, вместе мы отметили и день рождения нашего второго лабрадора Лакиса. Собралось почти 200 лабрадоров!", – рассказала Мусвидайте-Вилчауске.
Правда, в шествии участвовали не только лабрадоры, но и собаки других пород, а с ними - одна кошка. Интерес к шествию был столь велик, что за несколько дней до шествия пришлось остановить регистрацию. С собаками приехало 400 человек.
Цель шествия - не только поощрять людей больше гулять, но и обратить внимание общества на важность охраны лесов, принципов устойчивого образа жизни.
После похода его участники варили суп на костре.
Традиционное шествие планируется и в следующем году.
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