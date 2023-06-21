В Кярнаве по традиции отметят праздник Расос

ПРОГРАММА:
23 июня
12.00 ч. Ярмарка мастеров народного быта, ремесленников и т.д.
20.00 ч. Обрядовые ворота у подножия Замковой горы
20.20 ч. Обрядовые хороводы, игры, выступления фольклорных ансамблей на Замковой горе
21.40 ч. проводы солнца на Замковой горе
22.20 ч. Зажжение жертвенного огня у подножия горы
23.00 ч. Зажжение большого костра на городище
23.20 ч. Ночные танцы на Замковой горе
24.00 ч. спускание венков на воды Нерис в долине Паяутос
24 июня
3.00 ч. прыгание через костер на Замковой горе
4.30 ч. встреча восходящего солнца, умывание росой на городище трона Миндаугаса и в долине Паяутос
Участвуют:
Фольклорные ансамбли: MEDGRINDA, SAVINGĖ, GOJUS, VINGIORYKŠTĖ (Ширвинтский район), PYNIAVA (Укмерге), VILNELĖ, KŪLGRINDA (Вильнюс), PAJAUTA (Паневежис), DAVILA (Утена), VOLUNGA (Лентварис), KARKLĖ, RATILĖLIS (Каунасский район), ŽILVITA (Кайшядорис), VALAUKIS (Аникщай);
Капеллы традиционной музыки: VYDRAGA, BIČIULIAI, SUTARAS, PORINGĖ (Вильнюс)