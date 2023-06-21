21 июня 2023 г. 09:39

В Кярнаве по традиции отметят праздник Расос

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Кярнаве праздник Расос (День Ивана Купалы, Йонинес) отмечают уже 50 лет. Эта традиция продолжится и в 2023 году. В празднике участие могут принять все желающие.

ПРОГРАММА:

23 июня

12.00 ч. Ярмарка мастеров народного быта, ремесленников и т.д.

20.00 ч. Обрядовые ворота у подножия Замковой горы

20.20 ч. Обрядовые хороводы, игры, выступления фольклорных ансамблей на Замковой горе

21.40 ч. проводы солнца на Замковой горе

22.20 ч. Зажжение жертвенного огня у подножия горы

23.00 ч. Зажжение большого костра на городище

23.20 ч. Ночные танцы на Замковой горе

24.00 ч. спускание венков на воды Нерис в долине Паяутос

24 июня

3.00 ч. прыгание через костер на Замковой горе

4.30 ч. встреча восходящего солнца, умывание росой на городище трона Миндаугаса и в долине Паяутос

Участвуют:
Фольклорные ансамбли: MEDGRINDA, SAVINGĖ, GOJUS, VINGIORYKŠTĖ (Ширвинтский район), PYNIAVA (Укмерге), VILNELĖ, KŪLGRINDA (Вильнюс), PAJAUTA (Паневежис), DAVILA (Утена), VOLUNGA (Лентварис), KARKLĖ, RATILĖLIS (Каунасский район), ŽILVITA (Кайшядорис), VALAUKIS (Аникщай);

Капеллы традиционной музыки: VYDRAGA, BIČIULIAI, SUTARAS, PORINGĖ (Вильнюс)

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