В Кярнаве найден настоящий клад: он состоит из первых литовских гривен

Литовская гривна (рубль, изрой или копа) — денежная единица в Великом княжестве Литовском c XIII века. Это были палочкообразные слитки серебра, использовавшиеся в качестве денежной единицы.

"Литовские гривны были крупными денежными единицами – за один такой слиток можно было купить 14 овец, поэтому их нередко делили на более мелкие части, обычно - пополам. В Кярнаве мы часто находили эти деньги, но на этот раз найдены не фрагменты, а целые слитки, это невероятная редкость. До сих пор в Кярнаве были найдены 5 целых литовских гривен и множество их фрагментов, поэтому мы рады пополнению наших фондов новым кладом", – сообщается на странице Кярнавской археологической местности в фейсбуке.

Предполагается, что в Литве гривны стали использовать во время правления короля Миндаугаса и использовали до второй половины XIV века. Они весили 74–135 г (в среднем около 105 г) и были длиной 10–16 см (чаще всего 13 см).