Информацию об обысках в квартире у Астраускайте Delfi подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Сегодня был проведен обыск в рамках дела о беспорядках у парламента", – сказал он. По словам Матониса, Астраускайте не задерживали.

С самой Астраускайте и ее адвокатом Delfi связаться не удалось. Напомним, что учитель литовского языка и литературы Астраускайте была организатором митинга 10 августа, который закончился массовыми беспорядками у парламента.

Сама организатор официально объявила об окончании митинга со сцены и призвала собравшихся разойтись, потом ушла сама. Однако часть участников митинга окружила здание парламента, отказалась разойтись, позже их действия перешли в беспорядки.

Сама Астраускайте не раз подчеркивала, что не имеет ничего общего с беспорядками. Она заявляла, что участники беспорядков не имеют ничего общего с митинговавшими.

Неясно, подозревают ли Астраускайте в организации беспорядков, Матонис сказал, что у него нет такой информации.

Представитель прокуратуры Эляна Матонене сказала, что на данной стадии процесса она не может сказать, предъявлены ли обвинения Астраускайте.

Кстати, 9 февраля суд подтвердил, что полиция обосновано назначила Астраускайте штраф в размере 370 евро за то, что она не обеспечила общественный порядок во время митинга.

Ранее прокуратура сообщала, что в деле о беспорядках 100 подозреваемых. В деле 27 пострадавших, большинство – стражи порядка, 2 – депутаты.

Согласно подсчетам, во время беспорядков был нанесен ущерб на сумму 79 000 евро. В числе подозреваемых – осужденный за финансовые преступления Антанас Кандротас, активисты "Союза семей" Витольда Рачкова и Аделина Сабаляускайте и помощница депутата Вальдемараса Валкюнаса Няндре Черняускене.