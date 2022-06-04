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3 июня вечером в Лаздияй состоялись куриные бега, победительницей стала курица Роза (хозяйка Гедре Казлаускене из Кучюнай). Женщина, которая привезла несушку на состязание, решила принять в нем участие в последний момент, а курицу, выигравшую приз в 100 евро, взяла напрокат за 10 евро у организаторов.
В курином забеге победила взятая напрокат несушка
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Такую возможность организаторы предоставили из опасений, что в состязаниях будет участвовать слишком мало людей после карантина.

Всего в забеге участвовали 14 кур, которых подгоняли хозяева. Куры по туннелю из металлической сетки должны были добежать до финиша.

На втором месте была курица Райбе, ее "тренер" получила 80 евро, а на третьем Кулка (Пуля), принесшая своей хозяйке 50 евро.

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В Лаздияй состоялись куриные бега
В Лаздияй состоялись куриные бега

Хозяйка Розы Гедре Казлаускене сказала: "Я даже не выбирала ее, взяла ту, что дали. Я первый раз участвовала в таком состязании. Два года назад была зрительницей подобного мероприятия".

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