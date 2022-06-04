В курином забеге победила взятая напрокат несушка

Такую возможность организаторы предоставили из опасений, что в состязаниях будет участвовать слишком мало людей после карантина.
Всего в забеге участвовали 14 кур, которых подгоняли хозяева. Куры по туннелю из металлической сетки должны были добежать до финиша.
На втором месте была курица Райбе, ее "тренер" получила 80 евро, а на третьем Кулка (Пуля), принесшая своей хозяйке 50 евро.
Хозяйка Розы Гедре Казлаускене сказала: "Я даже не выбирала ее, взяла ту, что дали. Я первый раз участвовала в таком состязании. Два года назад была зрительницей подобного мероприятия".
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