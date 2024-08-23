В Купишкском районе фермер откопал пропавший 82 года назад колокол анташавского храма

„Мне было 12 лет, когда я узнала, где закопали колокол. Мне это место показал дядя. Он рассказал, что во время войны пришли русские, а жители деревни боялись, что колокол могут забрать, вот и решили его спрятать. Четверо мужчин сняли его ночью – чтобы никто ничего не видел и не слышал. На телеге его увезли на расстояние около 1 км от храма, в деревню. Сначала положили в дядину клеть, а позже закопали, а сверху посадили сосны, чтобы отметить место. Когда мне показали это место, сосенки уже выросли. Мне сказали, никому не рассказывать об этом месте. Я была ребенком, быстро забыла, где находится это место. Шли годы, в советское время колокол никто не искал, поиски начались после восстановления независимости. Но уже никто не помнил, где закопали колокол. Потом появились слухи, будто колокол уже выкопали. Я сказала внуку, что колокол еще где-то в земле. Он купил оборудование и нашел“, – рассказала Дружене.