2024.08.23 12:30

В Купишкском районе фермер откопал пропавший 82 года назад колокол анташавского храма

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą
Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą
ФОТО: Kupiškio krašto paveldo arch. nuotr.

Жители Купишкского районаделятся радостью – найден пропавший во время Второй мировой войны колокол анташавского костела. Его в поле обнаружил фермер Лауринас Дружас. Согласно воспоминаниям местных жителей, колокол был снят в 1942 году, поскольку опасались, что советские военные могут использовать металл для военных нужд.

Представитель отдела культурного наследия муниципалитета Купишскского района Витис Завацкас сказал Delfi, что колокол был найден на частной земле. История исчезновения колокола обросла легендами.

„Во время ВМВ жители сняли его с анташавского храма и закопали в землю. В то время оккупанты переплавляли колокола на патроны. Люди знали, что колокол где-то закопали, но никто до сих пор не мог найти это место. О колоколе было создано много легенд“, – сказал Завацкас.

Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą

Дружас рассказал Delfi, что поговаривали, что, возможно, колокола уже нет. „Однако я не хотел сдаваться. Я специально купил дорогое оборудование и нашел! Поиски длились не один год. Участок был большим, в то время провели мелиорацию, поэтому поиски были нелегкой задачей – все примерно знали, где, но точное место никто не мог указать“, – сказал фермер.

Сейчас эта земля - частная собственность, пахотное поле, а во время войны там росли кусты, леса. „Тогда колокол закопали в стороне от населенного пункта, чтобы никто не нашел“, – прибавил Дружас.

По его словам, этот колокол представляет ценность для местных жителей, поскольку в оные времена каждая деревня хотела, чтобы в ее храме был самый лучший колокол, люди собирали деньги, заказывали колокола. „Поэтому этот колокол хотели сохранить и спрятали его“, – сказал он.

Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą

О том, что колокол был закопан, в детстве узнала бабушка Дружаса Геновайте Дружене.

„Мне было 12 лет, когда я узнала, где закопали колокол. Мне это место показал дядя. Он рассказал, что во время войны пришли русские, а жители деревни боялись, что колокол могут забрать, вот и решили его спрятать. Четверо мужчин сняли его ночью – чтобы никто ничего не видел и не слышал. На телеге его увезли на расстояние около 1 км от храма, в деревню. Сначала положили в дядину клеть, а позже закопали, а сверху посадили сосны, чтобы отметить место. Когда мне показали это место, сосенки уже выросли. Мне сказали, никому не рассказывать об этом месте. Я была ребенком, быстро забыла, где находится это место. Шли годы, в советское время колокол никто не искал, поиски начались после восстановления независимости. Но уже никто не помнил, где закопали колокол. Потом появились слухи, будто колокол уже выкопали. Я сказала внуку, что колокол еще где-то в земле. Он купил оборудование и нашел“, – рассказала Дружене.

Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą

По словам фермера Видмантаса Дружаса, после мелиорации в советское время местность изменилась до неузнаваемости, поэтому никто точно не мог указать место, где закопали колокол. „Кроме того, закопали его глубоко, где-то на глубине 1,5 м“, – сказал он.

Колокол весит около 500 кг.

Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą

По словам настоятеля анташавского прихода Римантаса Гудялиса, колокол был отлит в 1908 году. Его сначала подняли на колокольню храма, а во время войны сняли и спрятали. „Многие приходы нашли закопанные во время войны колокола в 90-ые годы. А в нашем случае люди помнили, что колокол закопали, но где - не помнили. Сейчас его нашел фермер на своей земле, скорее всего, колокол передадут приходу“, – сказал Delfi Гудялис.

Колокол был отлит в Польше, в Венгруве. Ему дали имя Св. Станислава. Он отлит из сплава меди и бронзы, весит больше 500 кг.

Ūkininkas po žeme aptiko prieš 82 metus dingusį legendinį Antašavos bažnyčios varpą

Сейчас колокол находится у фермеров Дружасов, позже его должны вернуть на колокольню.

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