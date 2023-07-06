В Крижкальнисе открыт парк, посвященный литовским воинам

"Имя нашей страны живет уже более 1000 лет, потому что всегда были воины, которые сражались и защищали эту землю. Это отвоеванное и сохраненное нами Государство, у граждан которого хватило верности, боевого духа и сплоченности перед лицом угроз. Пусть этот парк станет символическим местом встреч, где мы будем радоваться достижениям и делиться идеями на будущее", — сказал командующий Литовской армией на церемонии открытия.

Дубовая роща была перенесена в Крижкальнис с территории пехотной бригады Geležinis Vilkas. По словам военных, идея о переносе рощи возникла с целью сделать это место общественным. Выбиралось место, которое, благодаря своей инфраструктуре и удобному стратегическому расположению, стало бы новой популярной достопримечательностью Литвы. Дружба между Литовской армией и Расейняйским районом способствовала тому, что такое место нашлось в Крижкальнисе, где расположен Мемориал литовским партизанам и создается информационный павильон.