В Кретинге из-за наводнения фиксируется катастрофическая ситуация, пытаются спасать жителей

"Сейчас коллекторы для сбора воды во многих местах заполнены. Из-за наводнения больше всего помощи требуется жителям Кретинги. Самая сложная ситуация фиксируется на у. Саванорю, на ул. Графов Тышкевичей и на соседних улицах, на аллее Жемайтес, на ул. Гележинкелё и др.

Работники Kretingos vandenys работают, не покладая рук, кое-где на помощь привлекают пожарных-спасателей. Насколько это возможно, стараемся искать возможность оказать помощь жителям. Не во всех случаях получается быстро найти выход из сложившейся ситуации.

Аварийная служба Kretingos vandenys работает всю ночь. Номер диспетчерской – 8 445 78565. В отдельных случаях, когда требуется срочная помощь, звоните пожарным-спасателям по номеру 112 (mв небольших городках - местным пожарным)", – писал мэр.