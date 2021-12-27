ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем на третий день после прибытия, рекомендуется для всех прибывших из стран красной и серой зоны, включая тех, кто переболел и прошел вакцинацию.
Эта рекомендация не распространяется на переболевших лиц, у которых был подтвержден COVID-19 на основании положительного ПЦР-теста не ранее, чем за 90 дней до прибытия в Литву.
Тесты можно сделать бесплатно, зарегистрировавшись по номеру "горячей" линии - 1808.
Список затронутых стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в следующий понедельник.
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