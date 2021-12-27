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С понедельника в списке стран, сильно затронутых пандемией коронавируса, Румыния перешла из желтой зоны в красную, сообщает Минздрав Литвы.
Oro uostas
Oro uostas
© DELFI / Josvydas Elinskas

ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем на третий день после прибытия, рекомендуется для всех прибывших из стран красной и серой зоны, включая тех, кто переболел и прошел вакцинацию.

Эта рекомендация не распространяется на переболевших лиц, у которых был подтвержден COVID-19 на основании положительного ПЦР-теста не ранее, чем за 90 дней до прибытия в Литву.

Тесты можно сделать бесплатно, зарегистрировавшись по номеру "горячей" линии - 1808.

Список затронутых стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в следующий понедельник.

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